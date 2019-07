Presentatrice Temptation Island na 13 jaar weg bij man: ‘Prins op witte paard bestaat niet’

Kijkers verbaasd over ‘onfatsoen­lijk’ gesprek met hondeneige­naar in Zomer met Art

8:45 Op sociale media is met verbazing gereageerd op het gesprek dat Art Rooijakkers gisteren in zijn RTL-talkshow had met hondeneigenaar Tijn Noordenbos. De man uit Delft was te gast omdat hij zijn hond onlangs in de auto had achtergelaten en daar online veel commotie over was ontstaan. Noordenbos stelde dat het allemaal wel meeviel, hondencoach Leidy Zijlstra vond van niet. Haar ‘onfatsoenlijke’ manier van discussiëren schoot bij talloze twitterende kijkers in het verkeerde keelgat.