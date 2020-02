Prijzenregen Parasite stuwt bezoekcijfers in Nederland naar recordhoogte

Parasite draait sinds 28 november in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters. Filmrecensent Ab Zagt schreef over de rolprent: ‘Parasite is een geniale film die vele genres omspant. Het is sociale satire, een zwarte en absurde komedie, een horrordrama, een thriller en een vileine studie over klassentegenstellingen in het huidige Zuid-Korea. O ja, Parasite is - in dubbel opzicht zelfs - ook een soort familiefilm, maar niet in de traditionele betekenis.’



Parasite kreeg in Cannes de Gouden Palm en won onlangs een Golden Globe, twee BAFTA's en vier Oscars, waaronder die voor beste film en beste regisseur. Het was voor het eerst dat een speelfilm de Oscars in de twee Beste Film-categorieën (Beste Film en Beste Internationale Film) won. De cineast Bong Joon Ho won ook de prijzen voor Beste Scenario en Beste Regisseur.



Bekijk hieronder hoe Parasite geschiedenis schreef op de Oscars.