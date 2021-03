Prins Bernhard krijgt coronavaccin

Yentl en De Boer winnen met hommage weer Annie M.G. Schmidt­prijs

29 maart Het cabaretduo Yentl en De Boer heeft voor de tweede maal de Annie M.G. Schmidtprijs gewonnen. Het tweetal kreeg de prestigieuze onderscheiding voor het meest indrukwekkende Nederlandse lied van het jaar dit keer voor het nummer Het is begonnen. Yentl en De Boer maakten het lied als verlate reactie op de klassieker Het is over, van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink.