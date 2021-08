Prins Bernhard vraagt Chef’Special om gratis optreden Formule 1: ‘Come on, what the fuck’

,,Het was voor ons allemaal - de band, de crew, alle collega’s - heel shitty dat alle festivals in september als sneeuw voor de zon verdwenen”, begint Nolet. ,,Zaterdag gingen tienduizenden mensen de straat op om daar aandacht voor te vragen. We kregen nul reactie uit Den Haag. Niets. Au. Dat doet pijn. Maar het zegt ook iets over dat ze niet zo goed weten wat ze moeten zeggen.”

Wel ontving de groep een mail namens prins Bernhard, mede-eigenaar van het Circuit Zandvoort waar de Formule 1 plaatsvindt. ,,Hij vroeg of we wilden komen spelen op het evenement. En daar had hij welgeteld... nul euro voor over. We moesten het doen voor een paar vip-tickets - who cares?”

Nul perspectief

Nolet benadrukt dat hij zeker niet boos is op de Formule 1, maar wel op de behandeling van muzikanten op dit moment. Daarmee doelt hij niet alleen op de artiesten, maar vooral op het team achter hen. ,,Ik heb het over de gitarist, die een kindje thuis heeft en een vrouw die zwanger is. Ik heb het over de lichttechnicus die al geen huis kon kopen op deze verknipte huizenmarkt en nu ook nul perspectief heeft.’’ Dat afgezet tegen hossende mensen in stadions en 70.000 mensen op een meerdaags evenement van de Formule 1, voelt voor hem gewoon niet meer eerlijk. ,,Au. Gewoon au. Come on, what the fuck’’, eindigt Nolet duidelijk geïrriteerd.

Het is niet de eerste keer dat een bekende Nederlander zijn ongenoegen uit over de coronaregels rondom theaters en poppodia. Onlangs was er vanuit bekend Nederland veel onbegrip over de feestende supporters in volle voetbalstadions. ‘Het is maar goed dat wij in het theater nog even die 1,5 meter aanhouden, want bij mij in de zaal gaat het er vaak stukken heftiger aan toe dan hier’, schreef Richard Groenendijk toen cynisch onder een video waarin voetbalsupporters bij Ajax-NEC dicht bij elkaar stonden te springen.

