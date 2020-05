Prins Charles deelt lievelingsrecept met ei en Britse kaas

Het ovengerecht bestaat uit ei, tomaten, spinazie, verse basilicum en is volgens Charles het beste te maken ‘met een aantal van onze geweldige Britse kazen’. De prins is beschermheer van gespecialiseerde kaasmakers en ‘trots op de inheemse Britse kazen’.



Volgens hem hebben Britse kaasmakers het momenteel moeilijk. ,,Zij hebben onze steun in deze tijd van grote onzekerheid hard nodig”, laat hij weten. ,,En we kunnen allemaal op een eenvoudige manier helpen. Door Britse kaas in te kopen bij lokale winkels en kaasboeren, en rechtstreeks bij producenten online, kunt u een essentiële bijdrage leveren om deze kleine bedrijven overeind te houden tijdens de huidige crisis.”



Hij vervolgt: ,,Een ding dat velen van ons ongetwijfeld veel troost brengt, is goed eten. Het is daarom zeer verontrustend te vernemen dat deze crisis het risico loopt een van de wonderbaarlijkste geneugten van het leven te vernietigen - Britse kaas.” Om te zorgen dat de kleine ondernemers kunnen blijven bestaan, hoopt hij dan ook dat iedereen zijn favoriete maaltijd eens gaat proberen.