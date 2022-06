Prins Charles zet ‘mummy' in het zonnetje tijdens jubileumconcert: ‘U bent er al 70 jaar voor ons’

De Britse troonopvolger, met zijn vrouw Camilla aan zijn zijde, bedankte ‘mummy’ namens de hele wereld. ,,Het dienen van het Britse volk is de reden dat ze elke dag opstaat’’, zei hij. ,,U zwoer om uw hele leven te dienen, en dat doet u nog steeds. Daarom zijn we hier. Dat vieren we vanavond.’’

Onder anderen Diana Ross, rockband Queen, Duran Duran, Rod Steward en Alicia Keys traden op voor zo’n 22.000 mensen die zich voor het openluchtconcert “Party at the Palace” hadden verzameld. Het concert maakt deel uit van een vierdaags vakantieweekend dat geheel gewijd is aan het platina jubileum van de Britse koningin.

Komische video

De 96-jarige monarch was zelf door gezondheidsproblemen niet aanwezig bij het concert, maar ze verraste het publiek toen ze verscheen in een verrassingsvideo die was opgenomen met een geanimeerde versie van een andere Britse nationale lieveling aan haar zijde: Beertje Paddington.

De koningin onthulde dat ze Paddington’s liefde voor marmeladesandwiches deelde in een komische sketch die werd getoond bij de opening van het concert, waarna toespraken volgden van kleinzoon William en zoon Charles.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ontbreken prins Philip

Charles stond ook even stil bij zijn vader, de vorig jaar overleden prins Philip. ,,Mijn papa zou van de show hebben genoten en het feest met volle teugen hebben meegevierd’’, aldus Charles.

Aan het einde van zijn toespraak stelde Charles dat de koningin het zeer jammer vond dat ze er zelf niet bij kon zijn. ,,Maar Windsor Castle is slechts 20 mijl (32 km) hier vandaan. Als we hard genoeg juichen kan ze ons misschien horen. Laten we allemaal meedoen’’, zei Charles, die al snel niet meer te horen was vanwege het luide gejuich van het publiek.

Volledig scherm Prins Charles met zijn vrouw Camilla. © REUTERS

Volledig scherm Rod Stewart © AP

Volledig scherm Alicia Keys © AP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm Adam Lambert met Queen © AFP