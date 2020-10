Prins Harry en Meghan maken podcastdebuut

Harry en Meghan spraken met scholieren Gael, Kayla en Thomas op een locatie in hun woonplaats Montecito. Tijdens de opnames kreeg de prins een nieuwe bijnaam van een van de presentatoren, weet Hello! Toen Harry werd gevraagd hoe hij aangesproken zou willen worden, zei hij dat alles prima was. Hierop besloot Gael hem ‘Big H’ te noemen.



Voor de prins is mentale gezondheid al jaren een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Vorig jaar maakte hij op World Mental Health Day een filmpje met Ed Sheeran om aandacht te vragen voor het thema.