Prins Harry en zijn vrouw Meghan verwachten een meisje

Lucas (20) zou gaan studeren in Boston, maar kwam door corona bij The Voice terecht en is nu topfavo­riet

5 maart Was er geen corona geweest, dan had de talentvolle zanger Lucas van Roekel nu in Boston aan een prestigieuze opleiding muziek gestudeerd. Het liep anders. Via het tv-programma The Voice of Holland probeert de jonge Veenendaler alsnog zijn droom waar te maken.