Prins Harry komt tijdens 'familietop' zijn grootmoeder voor het eerst onder ogen sinds Megxit

De 93-jarige queen ontvangt haar zoon en kleinzoons in Sandringham palace, om te praten over de nieuwe rol die Harry en Meghan zullen gaan vervullen, nu ze meer tijd in Noord-Amerika zullen gaan doorbrengen en financieel onafhankelijk van het koningshuis willen zijn.



Het is de eerste keer dat prins Harry de koningin heeft gezien, sinds hij het opmerkelijke besluit wereldkundig heeft gemaakt. Buckingham Palace zei direct na de aankondiging niet op de hoogte te zijn geweest en teleurgesteld te zijn. Elizabeth noemde noemde het besluit ‘voorbarig’. ,,De gesprekken met de hertog en hertogin van Sussex zijn nog in een pril stadium”, zei ze deze week al. ,,We begrijpen hun verlangen voor een andere invulling, maar dit zijn ingewikkelde kwesties die tijd kosten om aan te werken.”



Bronnen binnen Buckingham Palace zeggen tegen The Telegraph dat de familie een aantal voorstellen rond de nieuwe ‘progressieve rol’ van de Sussexes gepresenteerd zal krijgen.



Vermoedelijk belt Meghan in vanuit Canada, waar ze donderdag naar toe vloog om samen met haar acht maanden oude zoon Archie te kunnen zijn. Harry en Meghan, die in 2018 trouwden, waren de laatste zes weken van vorig jaar al in Canada voor een lange vakantie. Ze kwamen terug naar Groot-Brittannië, maar lieten hun zoontje bij een oppas achter.