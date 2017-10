Prins Harry kust Meghan in VIP-box en schoonmoeder vliegt in

Doria is in het dagelijks leven yogalerares en sociaal werker in een ziekenhuis in Californië. Toen Meghan zes jaar was, scheidde haar moeder van haar vader Thomas. Doria heeft Afrikaans-Amerikaanse roots, Thomas is Nederlands-Iers. Omdat haar moeder donker is en dreadlocks heeft, vroegen mensen Meghan in haar jongere jaren dikwijls of ze wel haar biologische moeder is. ,,Nu ben ik trots op mijn gemixte roots en deel ik graag waar ik vandaan kom'', verklaarde de brunette eerder aan Elle Magazine.