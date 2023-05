Prins Harry, Meghan en haar moeder betrokken bij ‘bijna catastrofale’ achtervolging

Prins Harry, zijn vrouw Meghan en haar moeder zijn in New York betrokken geweest bij een ‘bijna catastrofale’ achtervolging nadat ze achterna werden gezeten door paparazzi. Dat maakt de woordvoerder van Harry woensdag bekend.

Het incident vond plaats nadat Meghan en Harry dinsdag een prijsuitreiking in New York hadden bijgewoond. ,,Deze meedogenloze achtervolging, die meer dan twee uur duurde, resulteerde in meerdere bijna-botsingen waarbij andere weggebruikers, waaronder voetgangers en twee politieagenten, betrokken waren”, voegt de zegsman eraan toe.

Het evenement, waarbij Meghan de Women of Vision-award in ontvangst nam, was het eerste openbare evenement dat Meghan en prins Harry bijwoonden sinds de kroning van koning Charles.

Het incident krijgt extra betekenis omdat de moeder van prins Harry, Diana, in 1977 op tragische wijze om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Parijs. De wagen waarin zij samen met Dodi Al Fayed zat crashte tegen een pilaar van de tunnel Pont de l’Alma in de Franse hoofdstad. De poging om te ontkomen aan de achtervolging van de paparazzi werd haar fataal.

