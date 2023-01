Prins Harry vol lof over slavernijwoorden Willem-Alexander in kersttoespraak

De Britse prins Harry heeft zich in een interview met de Amerikaanse zender ABC News lovend uitgelaten over koning Willem-Alexander. De betekenis van diens woorden over het Nederlandse slavernijverleden in zijn kersttoespraak zijn volgens de jongste zoon van de Britse koning Charles ‘enorm’.

Prins Harry, wiens veelbesproken autobiografie Spare vandaag uitkwam, zegt tegen ABC News dat de koningen van Nederland en Noorwegen onlangs ‘het goede voorbeeld’ gaven in de strijd tegen racisme en de modernisering van monarchieën. De Noorse koning Harald sprak zich uit tegen racistische opmerkingen die zijn donkere, Amerikaanse, schoonzoon Durek Verett en diens partner, prinses Märtha Louise, over zich heen krijgen.

Willem-Alexander ging in zijn kersttoespraak in op de slavernij-excuses die premier Mark Rutte eerder in december had gemaakt namens de staat. Zo zei de vorst: ,,Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld. Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst. Een toekomst waarin we ons teweer stellen tegen alle hedendaagse vormen van discriminatie, uitbuiting en onrecht. De door de regering aangeboden excuses zijn het begin van een lange weg. Laten we elkaar blijven vasthouden, ook in heftige tijden met sterke emoties.’’

,,Zoals ik het begrijp, willen we allemaal deel uitmaken van de oplossing en niet van het probleem’’, zegt prins Harry tegen ABC News. ,,En ik geloof oprecht dat het voor de monarchie het beste is om te moderniseren. (...) De afgelopen maanden hebben de koning van Nederland en de koning van Noorwegen het goede voorbeeld gegeven. En daar feliciteer ik ze enorm mee. Ik denk niet dat ze genoeg krediet hebben gekregen voor wat ze hebben gedaan, maar het is enorm. En daar is meer van nodig.’’

Volledig scherm Geheel volgens het Britse hofprotocol maakte prins Harry een hoofdknik voor koning Willem-Alexander toen ze elkaar vorig jaar in Den Haag troffen bij de Invictus Games. © Brunopress

In alle interviews die de prins de afgelopen dagen heeft gegeven rond de verschijning van zijn boek, hekelt Harry hoe het Britse hof en zijn familie met de entree van zijn afro-Amerikaanse echtgenote Meghan Markle om is gegaan, ook in dit vraaggesprek. Hij spreekt van een ‘enorme gemiste kans’.

Dat de Britse prins en de Nederlandse koning goed met elkaar overweg kunnen, bleek wel toen Harry vorig jaar Den Haag bezocht voor de door hem opgezette Invictus Games. Samen bezochten ze de finale van het rolstoelbasketbal.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over het Koninklijk Huis: