Prins Louis (1) nu al in de ban van Britse baklegende

Edsilia in songfesti­vals­fe­ren: ‘Ik heb nog even tijd om mijn Engels op te schroeven’

13:51 Edsilia Rombley grijpt de presentatie van Het Grote Songfestivalfeest zondag in Amsterdam aan om alvast even te oefenen en in haar rol te komen voor als ze in mei het Eurovisiesongfestival presenteert. ,,Gelukkig mag het nu nog in het Nederlands", lacht ze in gesprek met BuzzE. ,,Ik heb nog even tijd om mijn Engels op te schroeven."