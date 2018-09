Prins Pieter-Christiaan loopt geen record in Berlijn

,,Het is voorbij Berlin Marathon. Wat een mooie race. Pakte voor mij niet uit zoals gepland, maar de strijd om toch PR te halen daarom niet minder. Genoten, wat afgezien, laatste km's versneld. Kortom, zat vanalles in, net als een wereldrecord voor Eliud Kipchoge. Amazing", laat de prins weten op Twitter.



Vooraf had hij aangegeven opnieuw voor een persoonlijk record te gaan. Dat het dit keer niet lukte kwam volgens de prins door een combinatie van het warme weer en het feit dat hij last kreeg van zijn maag en hoestaanvallen.



Doordat hij door zijn eigen voeding heen was besloot hij een gel te nemen die langs het parcours aan de deelnemers werden aangeboden. Deze viel verkeerd. ,,Mag mezelf wel aanrekenen dat ik naast vertrouwde tradities wat andere voeding geprobeerd heb, prima maar had er toch even mee moeten trainen", verklaart hij op Instagram.



Pieter-Christiaan liep de marathon, waarin de Keniaanse atleet Eliud Kipchoge het wereldrecord met ruim een minuut verbeterde, voor een goed doel: sportorganisatie Laureus, dat door middel van sport jongeren uit sociaal zwakkere omgevingen ondersteunt. De prins is voorzitter van de Nederlandse tak van de organisatie.