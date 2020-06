Prins William deelt schattig familiekiekje op verjaardag én vaderdag

Glunderend zit de Britse kroonprins op de schommel, omringt door zijn drie kinderen George (6), Charlotte (5) en Louis (2). De prins is na zijn vader Charles de eerste in de rij om zijn inmiddels 94-jarige oma Queen Elizabeth op te volgen. Naar Britse gewoonte gebeurt dit pas als de huidige regent komt te overlijden.

De laatste foto's van de kinderen van ‘The Duke and Duchess of Cambridge’ werden vorige maand vrijgegeven, toen princess Charlotte vijf jaar werd. Het prinsesje zag op 2 mei 2015 het levenslicht in het St. Mary’s Hospital, het ziekenhuis waar ook haar grote broer George en kleine broertje Louis werden geboren. Twee dagen later werd haar naam Charlotte Elizabeth Diana bekendgemaakt. Charlotte gaat, net als haar broer George, naar de Thomas’s Battersea-school in Zuidwest-Londen. Dat Louis en George broertjes zijn is overigens onmiskenbaar op de schommelfoto. De twee lijken als druppels water op elkaar.