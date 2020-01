Prins William spreekt voor het eerst na ‘megxit’: ‘Heb altijd arm om Harry heen geslagen’

Prins William en zijn broer Harry worden morgen samen met hun vader prins Charles bij koningin Elizabeth verwacht in Sandringham House in Norfolk om te bespreken hoe het verder moet nu Harry en Meghan publiekelijk hebben aangekondigd afstand te nemen van de koninklijke familie.



,,Het enige dat we kunnen doen en het enige dat ik kan doen is om te proberen hen te steunen en te hopen dat er een tijd komt dat we weer allemaal op een lijn zitten. Ik wil dat iedereen in het team zit”, klinkt het bij de 37-jarige hertog.