Prinses Alexia gaat in Wales studeren

Beau van Erven Dorens: ‘Humberto is een geschenk uit de hemel’

1 maart Beau van Erven Dorens (50) blijft prominent op de buis. De presentator is morgen te zien met een nieuw sociaal maatschappelijk televisieprogramma: Beau in Floradorp. Hij neemt eind deze maand het stokje over van Eva Jinek aan de talkshowtafel. ,,Ik wil gewoon met veel verschillende dingen bezig zijn”, zegt de televisiemaker.