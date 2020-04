Prinses Alexia vertelt over opvoeding: ‘Echt best wel eh... heel goede ouders’

Enzo Knol vroeg Máxima hoe het er op het paleis aan toe gaat als er geen camera’s draaien. De koningin vond dat haar dochter Alexia die vraag beter kon beantwoorden. De 14-jarige prinses aarzelde even. ,,Ze gaat dan zeggen: ze is een heel lastige moeder”, grapte Máxima. ,,Die altijd heel streng is, die altijd chagrijnig is. Ze heeft geen energie.” Alexia: ,,Nou, energie is sowieso niet echt een probleem.”



,,Ik vind, gezien het werk wat mijn moeder altijd doet, dat ze het heel goed doet’’, begon de 14-jarige prinses.

,,Ze moet heel veel tijd besteden aan haar baan, maar ze is er heel vaak. En zo niet, dan is er altijd wel iets wat we samen kunnen doen. Ik breng nog steeds heel veel tijd met haar door. Wij allemaal. Ik vind mijn ouders best wel eh.. heel goede ouders!’’ Daarop begint Máxima te klappen en roept luidkeels: ,,Bravo! Dit was niet gescript!”