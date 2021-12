Prinses Amalia in haar eerste persconferentie: ‘Er is geen school voor koningin worden’

video'sPrinses Amalia heeft een dag na haar 18e verjaardag officieel zitting genomen in de Raad van State. De oudste dochter van koning Willem-Alexander werd door haar vader binnengeleid, hield vervolgens haar eerste toespraak en onderging haar eerste persgesprek. De troonopvolger noemde het een eer, maar stelde ook dat ze nog veel moet leren. ,,Er is geen school voor koningin worden.” Rond 15.30 uur waren Amalia en haar ouders weer vertrokken van Paleis Kneuterdijk in Den Haag.

,,Sinds gisteren heb ik, zoals onze grondwet dat plechtig formuleert, ‘van rechtswege zitting in de Raad van State’. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst, hoop ik”, begon Amalia vanmiddag haar allereerste toespraak, die echter ook beseft dat het ‘ook morgen’ kan zijn.

,,Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter”, ging Amalia verder. De prinses hoopt na haar studie de vergaderingen van de Raad van State ‘regelmatig’ bij te wonen.

Prinses Beatrix

Amalia herhaalde daarna de woorden die prinses Beatrix in 1956 uitsprak tijdens haar binnengeleiding: ,,Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal - bewust van mijn verantwoordelijkheid - trachten een goede leerling te zijn.”

Prinses Amalia hield haar eerste toespraak als troonopvolger ten overstaande van de voorzitter van de Raad van State, haar vader koning Willem-Alexander. Ook onder anderen haar moeder, koningin Máxima, en vicepresident Thom de Graaf waren aanwezig. Gisteren werd Amalia 18 jaar. Met die leeftijd mag ze officieel haar vader opvolgen als staatshoofd.

Zenuwachtig

Na haar toespraak volgden vragen van de pers, waaronder van deze site. Amalia was zichtbaar zenuwachtig. Haar ouders keken trots toe. Ze vertelde ‘enorm dankbaar voor de privacy die haar gegund is’ sinds ze is begonnen met haar tussenjaar. ,,Die ervaringen neem ik mee naar de toekomst en leveren ook een enorme persoonlijke groei op”, zei Amalia, die verder niet inhoudelijk over haar tussenjaar wilde spreken. ,,Net zoals mijn schooltijd dat was en ook mijn studie dat zal zijn, beschouw ik dat als privé. Ook omdat het over persoonlijke groei gaat.”

Volgens Amalia is het best vreemd om opeens weg van huis te zijn en dat ze haar eigen keuzes kan maken. ,,Het is heel leuk, maar af en toe denk je ook: het zou fijn zijn als mijn ouders er waren om te zeggen: je moet even dit doen”, lachte ze. De prinses wil zich straks vol op haar studie richten, veel vrienden maken en ervaringen opdoen. ,,En uiteindelijk terugkomen en meedoen met de Raad van State.”

Goede koningin

Ze hoopt ‘op een dag’ een goede koningin te worden. Hoe ze het vak van koningin zal leren, weet ze nog niet, maar ze heeft al wel ideeën over de invulling daarvan. ,,Er is geen school voor koningin worden, niet zoals dat er wel is voor advocaat, docent, bakker of noem maar op. Ik denk dat ik daardoor heel erg moet kijken naar het verleden, maar tegelijkertijd ook met de tijd moet meegaan.”

Volgens Amalia hebben prinses Beatrix en nu koning Willem-Alexander een ‘heel persoonlijke invulling’ aan het ambt gegeven. ,,Dat is natuurlijk ook heel tijdsafhankelijk. Zo zal ik ook proberen om mijn eigen invulling te geven. En een heel goede plek om te beginnen met leren is hier in de Raad van State. Ik hoop op een dag een goede koningin te worden.”

De prinses zei in de afgelopen 18 jaar ‘onbewust’ al veel te hebben geleerd en in de afgelopen jaren 'steeds bewuster’. ,,Zowel mijn grootmoeder en mijn vader, de twee staatshoofden die ik heb mogen zien, hebben er een enorm persoonlijke invulling aan gegeven. Wat mij enorm raakt en ook in beiden zie is de dienstbaarheid en de toewijding die ze aan het ambt hebben gegeven. Dat is ook iets wat ik mee wil nemen in de toekomst.”

Vader trots

Koning Willem-Alexander heeft ‘met trots‘ zijn dochter prinses Amalia binnengeleid in de Raad van State, zei de koning kort voor Amalia’s eerste toespraak als troonopvolger. ,,Het doet mijn vrouw en mij groot plezier in uw midden te zijn, samen met onze oudste dochter. Met trots begeleiden wij haar bij haar intrede in deze Raad, die zo’n belangrijke functie vervult in onze democratische rechtsstaat”, sprak Willem-Alexander. ,,Ik weet hoeveel deskundigheid, ervaring en oprechte betrokkenheid er binnen de Raad zijn samengebracht. Wij zijn u dankbaar dat u onze dochter op deze hartelijke wijze verwelkomt en dat u haar in toekomstige jaren kennis wilt laten maken met de inhoud van uw werk.”

De koning richtte daarna zijn woord aan Amalia. Willem-Alexander zei dat ze door de grondwet automatisch zitting krijgt in de Raad. ,,Maar het is geen automatisme. Het is een persoonlijke verbinding die je de kans geeft om meer inzicht te krijgen in de vraagstukken die belangrijk zijn voor de toekomst van ons land. Een fascinerende en veelkleurige leerschool.”

Willem-Alexander kan zich nog herinneren dat hij geïntroduceerd werd in 1985, zo ging hij verder. ,,De eerste jaren kon ik, door mijn diensttijd bij de marine en mijn studie, de beraadslagingen niet heel vaak bijwonen. Maar daarna veranderde dat. Ik heb warme herinneringen aan de vele woensdagen die ik hier aan de Kneuterdijk en aan het Binnenhof heb doorgebracht. De verbinding met de Raad heeft niet alleen mijn kennis verdiept en mijn horizon verbreed, ze heeft me ook in contact gebracht met vele wijze en inspirerende mensen. De vruchten pluk ik tot op de dag van vandaag.”

Fans

Voor de deur van Paleis Kneuterdijk stonden enkele tientallen fans en belangstellenden Amalia en haar ouders op te wachten. De prinses en haar vader stapten bij aankomst tegelijk uit de auto, zwaaiden vervolgens met Máxima naar het publiek en poseerden voor de aanwezige fotografen. Amalia liep aan de arm van Willem-Alexander.

Bij het vertrek van Paleis Kneuterdijk, zo'n anderhalf uur later, stonden nog enkele tientallen mensen te wachten op Amalia en haar ouders. Een enkeling had een cadeautje voor de troonopvolgster mee en de prinses werd bedolven onder de felicitaties.

Normaliter is binnengeleiding in de Raad van State in de Volle Raadzaal van de Raad van State, maar die locatie is aangepast vanwege de renovatie van het Binnenhof.

Binnengeleiding

Met haar plekje in de Raad van State kan Amalia zich voorbereiden op haar toekomst als koningin. Koning Willem-Alexander, de voorzitter van de Raad, geleidt haar binnen, zoals dat officieel heet. Na haar binnengeleiding heeft Amalia naast haar moeder een plekje in de Afdeling advisering, waar ze kennis kan opdoen over wetgeving en het staatsrecht om zich voor te bereiden op haar toekomstige taak als staatshoofd. De Afdeling advisering geeft onder meer advies over alle wetsvoorstellen van de regering, de miljoenennota en wetsvoorstellen die Tweede Kamerleden indienen en toetst het klimaatbeleid van de regering op basis van de Klimaatwet.

Normaliter is de bijeenkomst in de Volle Raadzaal van de Raad van State, maar die locatie is aangepast vanwege de renovatie van het Binnenhof. Ter ere van de gelegenheid plant Amalia na afloop een koningslinde in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk.

De komende jaren richt Amalia zich vooral op haar tussenjaar en haar studie. Haar aanwezigheid bij de vergaderingen van de Raad van State, die iedere woensdag plaatsvinden, wordt afgestemd op haar agenda.

Raad van State

Koning Willem-Alexander werd zelf in 1985 op zijn achttiende binnengeleid in de Raad van State. Pas tien jaar later, na het afronden van zijn studie geschiedenis en zijn militaire diensttijd, woonde Willem-Alexander regelmatig vergaderingen bij. In 2013, toen Willem-Alexander de troon overnam van zijn moeder Beatrix, werd hij ook voorzitter van de Raad van State.

Amalia plant koningslinde Prinses Amalia heeft vandaag ook een boom geplant. In de Franse tuin achter Paleis Kneuterdijk in Den Haag, waar de ceremonie plaatsvond, heeft Amalia als aandenken een koningslinde geplant. Het planten van koningslindes is een traditie bij koninklijke feesten. De eerste ‘koninklijke’ koningslinde werd in 1898 geplant toen Wilhelmina koningin werd. Ook haar opvolgers, Juliana, Beatrix en Willem-Alexander, plantten bij de troonswisseling een linde.

Veel gelijkenissen tussen toespraken Amalia en Willem-Alexander De toespraak die prinses Amalia woensdag hield bij haar intrede tot de Raad van State, is vergelijkbaar met die van haar vader in 1985. Toen trad koning Willem-Alexander toe tot de Raad. Zowel de prinses als Willem-Alexander, de toenmalige prins van Oranje, stelden in hun toespraak dat zij nog weinig kennis hebben van het werk van de Raad en dat zij nog veel moeten leren. ,,Ik besef dat ik nog te weinig van het werk van de Raad van State af weet”, sprak Willem-Alexander. Verder zei hij dat hij, ‘om het lidmaatschap van de Raad van State ten volle profijt te trekken voor zijn verdere opleiding”, aangewezen is op de hulp van de Raad. ,,Ik hoop dat u die mij zult willen geven.” Amalia sprak met soortgelijke woorden. ,,Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter. Mijn grootmoeder en ook u, voorzitter, hebben al mogen profiteren van het heldere inzicht dat de Raad daarover biedt.” Dankbaar Verder geven zowel Willem-Alexander als Amalia in hun toespraak hun dankbaarheid aan. ,,U, voorzitter, dank ik dat u mij in de Raad hebt willen binnenleiden”, zei Amalia tegen haar vader, die voorzitter is van de Raad. ,,En in u, vicepresident, dank ik de leden voor de hartelijke wijze waarop zij mij vandaag in hun midden ontvangen.” Willem-Alexander bedankte in 1985 de Raad en zijn ouders voor hun aanwezigheid op deze dag. ,,Uw aanwezigheid onderstreept het bijzondere karakter dat deze zitting voor mij heeft.” Studie Ook zeggen zowel Willem-Alexander als Amalia in hun toespraak dat zij nog niet nu, maar vooral na hun studie bij de zittingen van de Raad aanwezig zullen zijn. Zo zei Willem-Alexander: ,,Wanneer ik zal beginnen uw vergaderingen regelmatig te bezoeken, hangt af van het verloop van mijn diensttijd en van mijn verdere studie. Ik kan u wel zeggen dat ik zeker van plan ben, evenals mijn moeder dat vele jaren heeft gedaan, de vergaderingen zo dikwijls mogelijk bij te wonen.” De prinses zegt hier over in haar toespraak: ,,Ik hoop dan ook na de afronding van mijn studie de vergaderingen regelmatig bij te wonen.”

De Prinses van Oranje wordt binnengeleid in de Raad van State door Zijne Majesteit de Koning Willem Alexander, voorzitter van de Raad van State. Ook Koningin Maxima is hierbij aanwezig.

