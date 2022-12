Prinses Amalia vloog mee met F-16, voer met onderzeeër en reed in tank voor 18de verjaardag

De Prinses van Oranje bezocht in april vliegbasis Volkel, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag. Ze kreeg eerst uitleg bij een F-16-simulator en vloog daarna mee met een trainingsvlucht van een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de vlucht heeft ze ‘kennisgenomen van de inzet van de F-16 als wapenplatform tegen gronddoelen en tegen vliegtuigen’. Na afloop ging ze in gesprek met betrokken militairen en medewerkers.

Afgelopen juni bezocht Amalia in Darp de zogenoemde 43 gemechaniseerde brigade, de heavy infantry -brigade van de Koninklijke Landmacht. Ze maakte een rit in een Leopard-gevechtstank en ontmoette militairen van het Duits-Nederlandse 414 Tankbataljon. Deze Nederlandse militairen zijn ingedeeld bij het Cavalerieregiment, dat de naam draagt van de Prinses van Oranje: ‘Regiment Huzaren Prinses Catharina Amalia’.

In Den Helder bezocht de prinses Amalia afgelopen augustus de Koninklijke Marine, het krijgsmachtonderdeel waar haar vader is gestart met zijn opleiding. Ze ging aan boord van Zr.Ms. Zeeleeuw, een van de vier onderzeeboten van de walrusklasse, onderdeel van de Navo. Tijdens een tocht onderwater heeft de prinses samen met de bemanning de traditionele Indische rijsttafel gegeten, kreeg ze een rondleiding en uitleg over het leven onderwater. De prinses heeft onder begeleiding de onderzeeboot bestuurd en boven water laten komen.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.