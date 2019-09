Prinses Ariane op de fiets naar eerste dag in de brugklas

Beau: Ik zit in een beroeps­groep van ongeloof­lij­ke aanstel­lers

10:42 Na het falen van Humberto Tan, Twan Huys en Art Rooijakkers is het vanaf vanavond aan Beau van Erven Dorens om de late avond van RTL 4 te redden. De talkshowhost (48) is zich bewust van het afbreukrisico. Eerlijk en persoonlijk zijn is volgens hem de sleutel. ,,Ik zit in een beroepsgroep van ongelooflijke aanstellers.’’