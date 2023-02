Prinses Beatrix (85) geopereerd na polsbreuk door skiën

De prinses, bijna 10 jaar geleden teruggetreden als koningin, ontbrak vorige week bij het verjaardagsfeest van haar zus prinses Margriet in Apeldoorn, vanwege haar wintersportvakantie. Meestal vergezelt ze niet alleen haar zoons koning Willem-Alexander en prins Constantijn en hun gezinnen in de voorjaarsvakantie, maar is ze één of twee weken eerder ook met prinses Mabel en kleindochters Luana en Zaria in de Oostenrijkse sneeuw te vinden. In de bergen boven het Alpendorp waar de Oranjes al decennialang op wintersport gaan, kwam prins Friso 11 jaar geleden in een lawine terecht. Een jaar later overleed Beatrix’ middelste zoon aan de gevolgen van dit ongeval. Zijn gezinsleden zijn altijd in Londen blijven wonen, waar de voorjaarsvakantie eerder valt dan in Nederland.