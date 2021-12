Prinses Beatrix positief op corona, vijf dagen na terugkeer van Curaçao

Beatrix keerde afgelopen maandagochtend terug van een bezoek aan Curaçao. Als het positieve testresultaat dus vandaag aan het licht is gekomen, dan is dat vijf dagen na de terugvlucht vanaf het eiland, dat Beatrix als eerste Oranje bezocht tijdens de coronacrisis. Ze begon haar werkbezoek met het streng handhaven van de twee meter afstand, zoals dat op het eiland verplicht is, omdat ze zoveel mogelijk in haar ‘bubbel’ wilde blijven. Ook droeg ze aan het begin van het bezoek een mondkapje. Coronaregels als afstand houden en mondkapje dragen werden gedurende het bezoek niet altijd opgevolgd.



Het bezoek van Beatrix, die tussen 1980 en 2013 ook koningin van het Caribische deel van het koninkrijk was, stond deels in het teken van de impact van de pandemie. In een teststraat op Curaçao vertelde de prinses dat ze haar boosterprik al ontvangen had.