Prinses Diana's trouwjurk nagemaakt voor nieuw seizoen van The Crown: ‘Vier maanden werk, duizenden euro’s’

Podcast ‘Iedereen is ongelukkig in The Crown’

13 november Zondag is het zover, dan staat het nieuwe seizoen van The Crown op Netflix. In deze aflevering van Bingewatchers krijgen Charlene Heezen en Kevin Goes hulp van koningshuisverslaggever Jeroen Schmale om de serie te bespreken. En alledrie zijn ze lyrisch over de nieuwe afleveringen: ‘Dit is het beste seizoen tot nu toe!’