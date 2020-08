Prinses Eléonore niet toegelaten tot middelbare school: ‘Ze woont te ver weg’

Interview Arthur Japin: ‘Ik merkte dat het niets uitmaakte, een relatie met een of twee mannen’

22 augustus Op school werd Arthur Japin (64) zo gepest dat dat nooit meer uit zijn systeem verdwijnt. Wel is hij zich ervan bewust dat hij zonder dat pesten nooit zijn roeping had gevonden. ,,Het erge vind ik nog steeds dat kinderen naar school móeten. Sommige kunnen beter alleen zijn, dat is veiliger.’’