Prinses Eugenie in verwachting van tweede kind

Everything Everywhere All At Once met 11 nominaties topfavo­riet voor Oscars

Everything Everywhere All At Once is met liefst 11 nominaties topfavoriet bij de komende Oscaruitreiking. De Nederlandse jeugdfilm Knor greep in de animatiecategorie naast een nominatie. De Zuiderburen hebben wél reden tot juichen. Close van de Belgische cineast Lukas Dhont maakt kans om te worden bekroond tot beste niet-engelstalige film.

15:54