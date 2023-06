Prinses Kate gaat er vol voor bij potje rugby: 20 foto’s van haar ‘normaalste’ momenten

met foto'sDe Britse prinses Kate (41) staat bekend om haar stijlvolle jurken van topmerken als Alexander McQueen, maar de vrouw van prins William vertoont zich ook graag in casual outfits. Dan kan ze fanatiek sporten, zoals deze week bij een rugbyclub, of lekker gek doen, zoals bij de glijbaan in Legoland of met een biertje in de hand. Dit zijn Kates opvallendste ‘girl next door’-momenten.