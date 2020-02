Producent NL Film maakt nieuwe versie Max Havelaar

Jury komt nog niet tot een oordeel in zaak-Wein­stein

7:42 De jury die moet oordelen of Harvey Weinstein schuldig is inzake de drie aanklachten van seksueel misbruik die tegen hem lopen, heeft op hun eerste dag na de slotpleidooien van beide kanten de rechtszaal onverrichterzake verlaten. De zeven mannen en vijf vrouwen die over het lot van de gevallen Hollywood-producer moeten beslissen werden het nog niet eens over de uitkomst en gaan daarom verder in beraad met elkaar. Dit meldt Variety.