Producer (39) van Netflix-serie sterft na mogelijke vergiftiging, collega opgepakt

De topman en oprichter van het Chinese videogame-bedrijf Yoozoo, Lin Qi, is waarschijnlijk door een vergiftiging om het leven gekomen. Als verdachte is een collega gearresteerd, meldt het Chinese mediaconcern Caixin Global.

Yoozoo, dat vooral onlinecomputerspellen ontwikkelt, bevestigde dat baas Lin Qi in een ziekenhuis was gestorven. Hij was daar donderdag opgenomen.

Game of Thrones

Lin Qi hield zich de laatste tijd vooral bezig met de productie van de exclusieve Netflix-verfilming The Three-Body Problem, die is gebaseerd op een sciencefictionroman van de Chinese schrijver Liu Cixin. Game of Thrones-makers David Benioff en DB Weiss werken hieraan mee.

Tijdens de productie zou een vete zijn ontstaan met de collega die nu is aangehouden. Het gaat volgens Chinese media om de 39-jarige Xu Yao, een senior executive in de film- en televisieafdeling van Yoozoo. Yao wordt er van verdacht zijn rivaal gedood te hebben via gif in een kopje thee. Dat wordt nu nader onderzocht.

Opvolger

Yoozoo meldt in een verklaring dat het bedrijf de normale activiteiten zal voortzetten en op zoek is naar een opvolger. De studio is onder meer bekend van League of Angels, een online actiegame, en lanceerde vorig jaar Game of Thrones: Winter Is Coming, een online webbrowsergame gebaseerd op de wereldberoemde fantasyserie.