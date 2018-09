Productiebedrijf Sesamstraat: Bert en Ernie zijn 'slechts' goede vrienden

Sesame Workshop, het productiebedrijf achter het originele, Amerikaanse kinderprogramma Sesamstraat, is met een verklaring gekomen over de relatie tussen hoofdrolspelers Bert en Ernie. Volgens de educatieve organisatie zijn de twee 'goede vrienden' en hebben ze 'geen seksuele geaardheid'.

,,Ondanks dat Bert en Ernie worden neergezet als mannelijke karakters en ze veel menselijke eigenschappen hebben, blijven het poppen, en hebben ze geen seksuele geaardheid'', luidt de verklaring.

Daarmee reageert Sesame Workshop op de uitspraken van scenarioschrijver Mark Salzman, die in een interview met LGBT-magazine Queerty liet weten dat Bert en Ernie een stelletje zijn. ,,Zoals wij altijd gezegd hebben: Bert en Ernie zijn beste vrienden'', slaat Sesame Workshop vandaag terug. ,,Ze zijn bedacht om kleuters te leren dat mensen goede vrienden kunnen zijn ondanks dat ze verschillend zijn.''

Op de korte verklaring die via Twitter is verspreid, wordt massaal gereageerd. Zo vraagt iemand zich af hoe het dan zit met de onderdanige Kermit de Kikker en dominante Miss Piggy (The Muppets), tussen wie de seksuele spanning regelmatig hoog oploopt.

Volgens Salzman had hij 'geen andere manier' om Bert en Ernie neer te zetten dan als homostel omdat hij inspiratie putte uit zijn eigen leven. Zo stond hij zelf model als Ernie en zijn man Arnold 'Arnie' Glassman als Bert. ,,Ik was al samen met hem toen Sesamstraat een succes werd. Arnie was filmredacteur. En ik was de grappenmaker. Arnolds obsessief-compulsieve stoornis zorgde bij ons ook voor wrijving met mijn chaotische aard. En dat is de exacte dynamiek tussen Bert en Ernie.''

Transgender schaapje

Nadat Bert en Ernie uit de kast kwamen, reageerde COC Nederland enthousiast. ,,In een prentenboek kom je heel af en toe wat diversiteit tegen, zoals een transgender schaapje, maar op tv is het voor de jonge doelgroep uniek. Kleine kinderen komen daar nog niet zo in aanraking met bijvoorbeeld homoseksualiteit'', aldus Tanja Ineke eerder vandaag. Marianne Cense van kenniscentrum seksualiteit Rutgers liet weten: ,,Zo zien kinderen dat homo zijn heel gewoon is. Het is erg belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd seksuele diversiteit meekrijgen. Zo gaat de vaak negatieve lading van het onderwerp af."

Sesame Workshop nam in 2000 de productie van Sesamstraat over van Children's Television Network. Over de relatie tussen Bert en Ernie wordt al jaren gespeculeerd. De twee populaire poppen delen al sinds 1969 lief en leed, slapen op dezelfde kamer (in een apart bed) en kunnen kibbelen als een getrouwd stel. Tot nu toe werd door de makers van Sesamstraat echter altijd in het midden gelaten dat de twee ook echt een koppeltje zouden zijn.