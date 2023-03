Programmamaker Harry de Winter op 73-jarige leeftijd overleden

De programmamaker, die doorbrak met het programma Wintertijd, wordt in besloten kring begraven. De Winter woonde samen met actrice Yvonne van den Hurk. Hij had twee kinderen uit zijn eerste huwelijk: Daan en Gila.



De Winter leefde de afgelopen zes jaar grotendeels terugtrokken uit de tv-wereld, in Amsterdam of zijn vakantiehuis in Spanje. Zijn voornaamste bezigheid was kunst maken. Vaak samen met zijn Van den Hurk , die schildert.



De Winter kwam vorig naar buiten met zijn ziekte. Omroep MAX vroeg hem toen nog één keer een seizoen Wintertijd te maken. In dat programma ondervroeg hij gasten over hun leven en de rol van muzikale voorkeuren uit heden en verleden daarin. In totaal maakte hij bijna tweehonderd afleveringen, met grote namen als Cliff Richard en Salman Rushdie, maar ook met Sylvia Millecam, Arjen Lubach, Harry Mulisch en Youp van ’t Hek.



In de laatste aflevering was hij zelf te gast en is Jeroen Pauw de interviewer. Een muzikale biografie van zijn éígen leven, noemde hij het.

De Winter in Quote 500

De Winter werd in zijn studententijd gevraagd om bij NCRV te komen werken. Hij was dj voor studentenfeesten toen een werknemer van de omroep vroeg of hij muziek voor de radio wilde uitzoeken. ,,Voor ik het wist presenteerde ik er een radioprogramma. Ik was nog helemaal geen muziekfreak, had misschien vijftien lp’s. Maar draaien vond ik leuk", vertelde hij vorig jaar in een interview met Mezza.

In 1975 kreeg De Winter zijn eigen radioprogramma bij de NCRV, De Filter Furore Show. Toen de NCRV het programma stopte – ze vonden dat er te veel ‘een wietlucht’ rond het programma hing – richtte hij in 1977 IDTV op. ,,,Kenden ze niet in Nederland, de omroepen produceerden toen nog al hun programma’s zelf. Eerst maakte ik jongeren- en de eerste videoclipprogramma’s. Registreerde concerten van Prince en Madonna, en Torhout-Werchter. Tot IDTV in de jaren negentig Lingo kocht.”

Hij vertelde daarover: ,,De omroep zei: er komt commerciële televisie aan, we hebben een spelletje nodig. Ik was in Los Angeles voor de registratie voor de concerten van Prince. Daar werd me een spelshow aangeboden. Dat was Lingo. De grap: een paar weken geleden verkocht IDTV de rechten alsnog aan Amerika, CBS. Terwijl toen ik het daar aanbood, de Amerikanen zeiden: ‘O no, this is much too complicated for American housewives.’”

Het maakte van De Winter een grote producent. ,,Dat was de reden dat we binnen IDTV ook andere series een succes konden maken. Pleidooi. Oud Geld. Kwaliteitsseries waar de omroep eigenlijk net niet genoeg geld voor had, maar die we met de winst van Lingo konden sponsoren.” Uiteindelijk deed hij zijn productiebedrijf eind jaren negentig voor 60 miljoen gulden van de hand en belandde De Winter zelfs even in de Quote500.



De laatste jaren maakte De Winter met zijn bedrijf Sarphati Media documentaires zoals Retour hemel en De keuken van Westerbork. Ook was hij betrokken bij de oprichting van 40Up Radio, waar hij een radioprogramma voor maakte.

