Project Rembrandt is net zo leuk als Heel Holland Bakt

Angela kijkt tvJournaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Natuurlijk is het jammer dat het na volgende week weer afgelopen is met de aquablauwe Van Gogh-taarten, caramel-noten prutjes en geglaceerde kaartenhuizen in Heel Holland Bakt, maar gelukkig heeft NPO 1 de opvolger al klaar staan: Project Rembrandt. Op papier klinkt het zo suf als wat, een zoektocht naar de beste kunstschilder van Nederland, maar kijken naar schilderende mensen blijkt net zo leuk als kijken naar bakkende mensen.

Omdat het in de aard precies hetzelfde is, kwam ik tot de ontdekking. De deelnemers laten zich met hun creatie, of hij nu van bloem en eieren of van houtskool is, in de ziel kijken. En wij toeschouwers zitten eerste rang en mogen meeleven met de worsteling, de wanhoop, de twijfel, de tranen, de euforie, de zenuwen bij de jurybeoordeling.

Maar met alleen die constatering doe ik de makers te kort. Want er waren genoeg manieren geweest om het uitgangspunt vakkundig om zeep te helpen. Maar Project Rembrandt is geweldig gemaakt, waarbij heel goed naar Heel Holland Bakt is gekeken. De aanblik van vijftig schildersezels in een kerk deed me denken aan de vijfhonderd auditietaarten op het overbekende landgoed. Ze maakten me in elk geval allebei direct blij.

De casting van de kandidaten was simpelweg briljant. Alle typen die je wilt in zo’n soort programma kwamen langs: de stoere bouwvakker die zijn collega’s niets durft te vertellen over zijn hobby, een verlegen vogeltje dat ineens tot leven kwam met een palet olieverf in handen, barmeisjes die bij toeval hadden ontdekt dat ze kunnen tekenen, een bijna vergeten tv-presentatrice die onmiddellijk alle aandacht naar zich toe trok en langharige, eigenwijze kerels. En dan mag Annechien Steenhuizen als presentatrice eindelijk het stijve Journaal-harnas van zich afwerpen en laten zien wat er allemaal voor ondeugends achter die fonkelende ogen schuilgaat.

Maar dan heb ik de voorlopig grootste attractie van het programma nog niet genoemd: het vrouwelijke jurylid, kunstenares Iris Frederix, die in de eerste minuut recht mijn irritatiezone binnen wandelde. Dat zal geheid te maken hebben met de dodelijke combinatie van opvallende lippenstift, decolleté en betweterig schooljufgedrag. Hoe bestaat het dat je op zoek gaat naar een nieuwe Rembrandt, van wie er in het programma consequent wordt gezegd dat hij zo eigenzinnig was (‘hij dúrft te experimenteren’) en dat je dan gaat lopen zeuren dat een kandidaat geen gekleurde achtergrond heeft gebruikt, zoals zij had verordonneerd.