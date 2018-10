ProRail gepikeerd over spoorlopende boeren in Boer zoekt Vrouw

ProRail aangifte gaat geen aangifte doen tegen de programmamakers. ,,We gaan ze bellen en hopen dat ze verantwoordelijkheid nemen en dit nooit meer doen'', aldus Wiemer die rept over 'slechte beeldvorming'. Hoewel het in de uitzending ging om een stuk spoor dat weinig wordt gebruikt, maakt dat volgens Riemer niet uit. ,,Het lokt gedrag uit.''



Niet alleen ProRail is overigens teleurgesteld. Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven heeft geen goed woord over voor de uitgezonden beelden. ,,Die boosheid van ProRail vind ik volledig terecht. Op het spoor moet je niet zijn, uitgezonderd in de trein'', reageerde hij vanmorgen op de ProRail-tweet. Ook oud-politicus Frans Weisglas mengt zich in de discussie. ,,Hoe haalt KRO-NCRV het in zijn onnadenkende hoofd'', vindt hij. Weisglas vindt verder dat bestuurshoofd Shula Rijxman van de NPO strenger moet toezien op het uitzenden van dergelijke beelden.