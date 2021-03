Psychologisch tv-spel De Verraders krijgt tweede seizoen

Wahib blijft verdachte van versprei­den kinderpor­no: ‘Vreselijk veel spijt’

24 maart Mocro Maffia-acteur Bilal Wahib (22) heeft er ‘vreselijk veel spijt’ van dat hij een jonge jongen gisteravond geld bood om in een livestream zijn geslachtsdeel te laten zien. ,,Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap’’, laat hij in een verklaring via zijn advocaat weten. Hij is vanavond vrijgekomen, maar blijft verdachte.