Publiek bij Eurovisie Songfestival tóch welkom

Demissionair minister Arie Slob (Media) zegt vandaag in de Telegraaf dat de regering heeft besloten om van het muziekspektakel een Fieldlab-testevenement te maken. Fieldlab-programmamanager Pieter Lubberts bevestigt dat nieuws. De nieuwe invulling betekent dat er per show 3.500 toeschouwers aanwezig mogen zijn. In totaal zijn er totaal negen shows: twee halve finales, de finale en zes repetities.



,,Wij zijn blij dat we bij het Eurovisiesongfestival opgedane kennis kunnen toepassen. We kunnen het onderzoek dat we eerder in vergelijkbare setting in de Ziggo Dome hebben gedaan, verder verdiepen en verbreden”, aldus Lubberts. ,,Zeker met het oog op de hogere capaciteit, aangezien we bijna het drievoudige aan bezoekers ontvangen, zonder rekening te houden met social distancing.”



Hoe het onderzoek tijdens het songfestival precies gaat worden ingevuld, wordt de komende tijd vormgegeven. ,,Eigenlijk snijdt het mes hiermee aan twee kanten. Het Eurovisie Songfestival heeft de mogelijkheid om bij de repetities en uitzendingen 3500 mensen mee te laten genieten van dit grootse festijn dat niet zonder publiek behoort te zijn, terwijl Fieldlab Evenementen een nieuwe stap kan zetten in het creëren van meer perspectief voor de evenementenbranche en de maatschappij.”