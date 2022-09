Publieke omroep mag streamingdienst NPO Start verder uitbreiden

Laatste aflevering Festival van de Liefde verhuist naar late zaterdag­mid­dag

De laatste aflevering van het KRO-NCRV-programma Festival van de Liefde is niet vanavond, maar volgende week zaterdag te zien op NPO 1 rond 17.00 uur. Dat laat een woordvoerster desgevraagd weten. De uitzending van vanavond is geschrapt vanwege een documentaire over de overleden koningin Elizabeth.

18 september