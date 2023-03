Puck Moonen speelt bikinimodel op vakantie met vriend, Jim Bakkum straalt in afgedankt pakje Bettina

met video Tien passages uit de nietsver­hul­len­de biografie van Maxime Meiland

In navolging van vader Martien en moeder Erica heeft nu ook Maxime Meiland (27) een boek uitgebracht over haar leven. In Maxime: Misbruikt, ontspoord en nu... gelukkig!, dat werd opgetekend door huisbiograaf Jan Dijkgraaf, vertelt de realityster onverbloemd over de diepe dalen uit haar jeugd en laat zij een heel andere kant van de familie Meiland zien. Tien passages uit de nieuwe, nietsverhullende Meiland-biografie.