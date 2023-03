Pulp-bassist Steve Mackey (56) overleden

Tom Sizemore zal niet ontwaken uit coma: ‘Er is geen hoop meer’

Acteur Tom Sizemore zal niet ontwaken uit zijn coma. Dat heeft zijn manager Charles Lago laten weten in een verklaring. Ruim een week geleden werd de acteur, bekend van films als Saving private Ryan, Black hawk down en Heat, opgenomen in het ziekenhuis vanwege een verwijding van een ader in de hersenen.