Pussycat Dolls maken rentree in Britse X-Factor

Op het podium zongen Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta en Kimberly Wyatt een medley van hun grootste hits, waaronder Buttons, When I Grow Up en Don't Cha. Ook lieten ze hun nieuwe single React! horen, waarna de dames op een staande ovatie werden getrakteerd.



In april 2020 gaan The Pussycat Dolls ook weer toeren. Voorlopig staan er negen concerten in Groot-Brittannië gepland. De groep doet onder anderen Newcastle, Manchester en Londen aan. Naar verluidt verschijnt er in januari een nieuwe EP met liedjes.