PVV eist dat Özcan Akyol uitspraak in VI Vandaag rectificeert, columnist weigert

Akyol was gisteravond te gast in de eerste aflevering van VI Vandaag. In gesprek met presentator Johan Derksen kwamen Geert Wilders en zijn politieke partij de PVV aan bod. Derksen merkte op dat, ‘als de scherpe kantjes er bij de heer Wilders af zijn, hij ook redelijke dingen heeft’. ,,Het probleem is, hij wil van mensen met een moslim-achtergrond het stemrecht ontnemen. Die zet zichzelf buitenspel. Dus hij mag niet meedoen? Hij wil niet meedoen”, luidde Akyols reactie daarop.



Advocaat Geert-Jan Knoops laat vandaag, namens de PVV, weten dat de uitspraak van Akyol ‘iedere juiste feitelijke grondslag of basis ontbeert’. De politieke partij zou Akyols bewering in geen enkel partijprogramma ooit naar voren hebben gebracht, zo schrijft Knoops in een brief aan de presentator. ‘Door evenwel deze feitelijke en ongefundeerde en onware uitspraak te doen, heeft u schade toegebracht aan de naam van de PVV en in het bijzonder de partijleider van de PVV, de heer Wilders, welke schade onder meer bestaat uit aantasting van de reputatie van de PVV.’