Qmusic-dj’s laten zich weer opsluiten in escaperoom, Marieke dit jaar afwezig

Nederland­se prijzenre­gen bij Europese tv-a­wards: winst voor Verraders, Hoofdzaken en Er zijn grenzen

De uitreiking van de Gouden Roos in Londen is dit jaar een groot succes voor de Nederlandse productiemaatschappijen. De Verraders, Hoofdzaken en Er zijn grenzen hebben in verschillende categorieën de prestigieuze Europese prijs gewonnen.

28 november