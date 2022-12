Qmusic-dj’s verbreken negatief record: na 141 uur ontsnapt uit Q-escape room

De dj’s van Qmusic bevonden zich in ‘het hoofdkwartier van de Kerstman’, zogenaamd op de Noordpool, en worden flink op de proef gesteld. Met behulp van luisteraars puzzelt het viertal om dichterbij de oplossing te komen die hen naar buiten leidt. Ook al waren ze hermetisch opgesloten in de Q-escape room, ze moetsen wel uit hun comfortzone treden en out of the box denken. Zo was een karaokesessie voor Domien een gruwel, net als de zogenoemde pressure room, waarin de dj’s individueel onder grote druk moesten presteren.

Om uit de escape room te ontsnappen moeten de DJ’s een muzikale code weten te kraken met behulp van hints die ze krijgen door het maken van puzzels. Na tientallen pogingen hadden de dj’s gisteren drie nummers goed, maar was het laatste nummer nog een groot raadsel. Vanmiddag om 12.15 uur wisten ze eindelijk alle vier de nummers goed te raden.

De muzikale code dit jaar was: Mattie: Destiny’s Child - 8 Days Of Christmas Domien: David Guetta & Rihanna - Who’s That Chick? Kai: Elton John & Kiki Dee - Don’t Go Breaking My Heart Bram: De Jeugd Van Tegenwoordig - Get Spanish

Negatief record

Daarmee hebben de mannen van Qmusic dit jaar een negatief record verbroken. Het eerste jaar werd er slechts 72 uur gepuzzeld, het tweede jaar 75,5 uur en vorig jaar 140,25 uur. Dit jaar deden de DJ’s er een uurtje langer over: in totaal zaten Mattie, Bram, Kai en Domien iets langer dan 141 uur opgesloten.

Voor Mattie Valk had het overigens best wat langer kunnen duren. ,,Het is eigenlijk best gezellig, het voelt een beetje als een vriendenweekend voor mij,’’ vertelt de dj kort na de ontsnapping aan deze site. ,,En het is stiekem ook wel fijn, zo afgezonderd van iedereen. Straks komen er weer allemaal mensen in mijn eigen aura, daar moet ik dan wel weer even aan wennen.’’

Een week op elkaars nek zitten brengt soms ook problemen met zich mee, zou je zeggen, maar voor Valk viel het dit jaar allemaal enorm mee. ,,We zijn ook gewoon goede vrienden van elkaar, dan is alles ontzettend leuk.’’ Alleen het elektrische kacheltje bracht soms wat problemen met zich mee. ,,Iedereen wilde telkens een andere temperatuur, omdat ding hebben we soms echt een beetje staan schelden.’’

Gemiste kans

De dj’s mochten dan wel langer dan ooit vast zitten in de escape room, met behulp van alle luisteraars hadden ze al lang en breed weer thuis kunnen zitten. ,,Als de code goed is ga je toch wel direct kijken of we geen dingen gemist hebben. Dan blijkt toch dat tientallen luisteraars al meermaals een bericht hadden gestuurd met de correcte code, dan baal je wel.’’ Straks tijdens de middagshow van Domien Verschuuren, die voor de gelegenheid plaatsvind in de escape room, krijgen de dj’s te horen welke hints ze allemaal nog meer gemist hebben. ,,Ik weet nu al dat dat hoe dan ook enorm frustrerend gaat worden,’’ zegt Valk lachend.

Valk deed dit jaar voor de vierde keer mee, maar benoemd dat het kraken van de code er voor hem niet makkelijker op is geworden. ,,Je gaat ook veel te moeilijk denken, achter alles kan ineens een hint zitten. Daar komt bij dat de escape room ook telkens op een andere locatie is en de opdrachten zo verschillend zijn, dat bijna niet te raden valt hoe de opdrachten in elkaar zitten.’’

