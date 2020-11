Qmusic sluit dj’s weer op in escaperoom: ‘Wel nachtmerries over coronatest’

Net als in het voorjaar van 2019 maken de dj’s tussen 06.00 en 22.00 uur radio terwijl ze ondertussen allerlei puzzels en muzikale codes proberen te kraken. Ze krijgen daarbij hulp van de luisteraars. Tijdens de eerste editie kwamen Mattie, Marieke en Domien na 72 uur vrij.

,,In een vlaag van verstandsverbijstering hebben we met z’n drieën gezegd: leuk, doen we nog een keer”, grapt Domien over zijn deelname aan het spel.

De Q-dj’s hebben vinden het weer enorm spannend. ,,We weten niet wat het gaat worden, wel dat we er pas uit mogen als alle codes zijn gekraakt. Dat kan dus pas na een week zijn,”, aldus Marieke nadat collega Mattie het nieuws in hun ochtendshow bekend heeft gemaakt.

De dj’s worden dit jaar voor het betreden van de escape room getest op het coronavirus en leven daarna in isolement. Domien ligt daar al een paar weken wakker van. ,,Ik heb daar nachtmerries over.” Marieke steekt hem vast een hart onder de riem. ,,Daar heb ik me wel overheen gezet, want aan de andere kant van dat wattenstaafje ligt: knuffelen met jullie.”

Volledig scherm Mattie, Marieke, Domien en Kai laten zich opsluiten in de Q-escape room. © Qmusic still