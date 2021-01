Qmusic zet uitreiking Top 40 Awards door

Qmusic strikte onder anderen Davina Michelle, Racoon en rockband Di-Rect voor een live optreden in Studio 21 in Hilversum. Waar fans de artiesten voorheen van dichtbij konden bekijken, wordt dat nu via een livestream geregeld die vanaf 19.00 uur is te zien. Luisteraars maken kans op een digitale backstage rondleiding waarbij ze hun favoriete artiest vragen kunnen stellen.

De Top 40-hitlijst was jarenlang op Radio 538 te beluisteren. In 2018 haalde Qmusic hem binnen. De bijbehorende awardshow werd een manier om succesvolle artiesten in het zonnetje te zetten. Dj Domien Verschuuren reikt de prijzen uit, in categorieën als Beste nieuwkomer nationaal en internationaal, Grootste Nederlandse hit en Beste artiest nationaal (Rolf Sanchez, Davina Michelle, Snelle, Suzan & Freek of Emma Heesters).

Nieuw dit jaar is de publieksprijs in de categorie Corona soundtrack, voor een nummer dat in 2020 uitkwam. Kanshebbers zijn 17 miljoen mensen (Davina Michelle en Snelle), Jerusalema (Master KG en Nomcebo), Soldier on (Di-Rect), Supalonely (Benee en Gus Dapperton) en Let's Love (David Guetta en Sia).