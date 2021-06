Queen benoemt acteur Jonathan Pryce tot Sir

Een van de meest aansprekende namen is Jonathan Pryce, vorig jaar genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in The Two Popes. De Welsh acteur, ook bekend van Game of Thrones, werd in 2009 al Commander of the Order of the British Empire (CBE), maar wordt nu ook geridderd en mag voortaan Sir voor zijn naam zetten. Opvallend genoeg is Pryce gecast om de rol van prins Philip over te nemen in de komende seizoenen van de Netflix-hit The Crown.