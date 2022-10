Queen brengt nieuw nummer met Freddie Mercury uit

Deze ‘parel’ is jarenlang op de plank blijven liggen, totdat bandleden Roger Taylor en Brian May die weer tegenkwamen. Ze vertelden deze zomer op BBC Radio 2 over de vondst. De track stamt uit de periode dat het album The Miracle in 1989 werd opgenomen. ,,We hebben een pareltje van Freddie gevonden dat we eigenlijk een beetje waren vergeten”, aldus Taylor. ,,Maar het was prachtig, een ware vondst.”