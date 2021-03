Queen Elizabeth bedroefd en bezorgd na interview Harry en Meghan

Vooral de discussie die over de huidskleur van baby Archie werd gevoerd, raakt de Britse koningin. ,,De zaken die werden aangehaald, in het bijzonder die over ras, zijn zorgwekkend. Hoewel herinneringen uiteen kunnen lopen, worden de zorgen zeer serieus genomen en in de privésfeer door de familie geadresseerd.” Ze voegt daar aan toe: “Harry, Meghan en Archie zullen altijd zeer geliefde familieleden blijven.”



Meghan zei tijdens het interview onder meer dat er tijdens haar zwangerschap in het paleis ‘zorgen om en gesprekken over’ de huidskleur van de baby waren. Ook sprak ze over suïcidale gedachten, beweerde ze dat haar schoonzus Catherine haar aan het huilen had gemaakt. Harry vertelde dat hij lange tijd geen contact meer heeft gehad met zijn vader kroonprins Charles.



De banden van de twee met Queen Elizabeth zijn wel altijd goed gebleven, benadrukte de twee. ,,Ik genoot altijd van haar gezelschap. Ze was altijd heel warm en uitnodigend”, zei Meghan.