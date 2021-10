Queen Elizabeth slaat ‘Oldie of the Year-award af: ‘Je bent zo oud als je je voelt’

Gyles Brandreth organiseert voor het tijdschrift Oldie jaarlijks de verkiezing Oldie of the Year, een prijs waarmee ‘lieden van de oudere generatie die een bijzondere prestatie hebben geleverd in het openbare leven’ worden onderscheiden en in het zonnetje gezet. Sinds de award 29 jaar geleden voor het eerst werd uitgereikt, is die al toegekend aan onder meer Nobelprijswinnaars, wijkverpleegkundigen en ervaren atleten.



Brandreth vond dat Queen Elizabeth, die komend jaar zeventig jaar aan de macht is, meer dan in aanmerking kwam voor de titel en schreef het paleis om te vragen of ze de prijs misschien wilde accepteren.