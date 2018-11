Queen-film trekt ook volle zalen in Nederland

Het is daarmee op dit moment veruit de best bezochte bioscooptitel in Nederland. Op de tweede plaats staat het nieuwe vervolg in de horrorreeks Halloween, met actrice Jamie Lee Curtis in de hoofdrol.



Bohemian Rhapsody doet het niet alleen in Nederland goed; ook in de VS trok de film de afgelopen week volle zalen. De recensies waren gemengd. Er is veel lof voor hoofdrolspeler Rami Malek, maar sommige critici vinden dat de film te weinig de duistere aspecten van Mercury belicht, zoals zijn drugsgebruik en zijn worsteling met zijn geaardheid. Veel lof is er echter voor de manier waarop zijn ongeëvenaarde muzikale talent in de film wordt weergegeven.



In de arthousebioscopen doet de veelgeprezen en bekroonde film Girl het heel goed. De Belgische inzending voor de Oscars vertelt over een transgendertiener die graag balletdanseres wil worden. De film van regisseur Lukas Dhont trok in het eerste weekend meer dan 26.000 bezoekers.