‘Queen moedigde Meghan aan relatie met vader te herstellen’

Wijlen koningin Elizabeth heeft Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, geprobeerd te stimuleren om de relatie met haar vader, Thomas Markle, te herstellen. Dat stelt royaltyverslaggever Katie Nicholl in haar boek The new royals .

‘De koningin zag hoe beschadigend de situatie was tussen Meghan en haar vader en heeft met haar hierover gesproken’, valt in het boek te lezen. ‘Om haar zo aan te moedigen met Thomas te gaan praten.’ Nicholl werkt onder meer voor Vanity Fair, BBC en Sky News en schreef eerder de biografieën William and Harry en Harry and Meghan: life, loss, and love.

Een bron binnen de koninklijke familie zou aan Nicholl verteld hebben dat de hele situatie met Meghan en haar vader volgens Elizabeth slecht afgehandeld werd, en dat als er dingen anders waren gedaan de uitkomst beter had kunnen zijn.

Altaar

Markle zou zijn dochter naar het altaar brengen op de dag dat ze trouwde met prins Harry, maar na een rel rond foto’s die een paparazzifotograaf in opdracht van Markle maakte liet hij toch verstek gaan. Eerder was de verklaring dat het kwam door zijn gezondheid - hij moest ook daadwerkelijk een hartoperatie ondergaan - maar later bleek dat de onenigheid de ware reden was. Tijdens de bruiloft nam toenmalig prins Charles de honneurs waar.

,,De dienst was prachtig. Ik zal er altijd spijt van hebben dat ik er niet bij kon zijn en de hand van mijn dochter niet kon vasthouden”, zei Thomas later over de ceremonie. Hij bekende later dat prins Harry hem had gewaarschuwd niet samen te werken met de pers en dat hij had gelogen tegen Harry tijdens een verhit telefoongesprek voorafgaand aan het koninklijk huwelijk.

